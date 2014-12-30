Через снігопади обмежено роботу морських портів у чотирьох областях України
04:23, 30 грудня 2014Суспільство
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Через снігопади на півдні України обмежено роботу морських портів в Одеській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.
Через снігопади обмежена робота морських портів в Одеській, Запорізькій, Миколаївській і Херсонській обл. / Никвести
Про це повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури України.
"Через негоду морські порти Білгород-Дністровський, Бердянський, Ізмаїльський, Іллічівський, Одеський, "Октябрськ", Усть-Дунайський, Херсонський і "Южний" працюють з обмеженнями швартовних операцій і вантажно-розвантажувальних робіт", - йдеться в повідомленні.
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Крім того, канали "гирла "Бистре", Бузько-Дніпровсько-лиманського і Херсонського морського закриті для руху суден.
При цьому, Маріупольський, Миколаївський, Ренійський та Скадовський морські порти працюють у штатному режимі.
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