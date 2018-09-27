У центрі Києва замість Леніна встановили гігантську синю руку (фото)

Спрямована в небо синя рука символізує дружбу та спілкування.

У Києві на бул. Тараса Шевченка відкрили новий арт-проект під назвою Middle Way замість знесеного раніше пам'ятника Леніну.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Об'єкт був створений румунським скульптором Богданом Раци. Згідно інформації, його встановили тимчасово і він зображує гігантську руку. На думку творця, це символізує дружбу та спілкування.

Як повідомляв УНІАН, у центрі міста на Чернігівщині туристів все ще "зустрічають" Сталін і Ленін.