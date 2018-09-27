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У центрі Києва замість Леніна встановили гігантську синю руку (фото)

14:55, 27 вересня 2018
Суспільство
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Об'єкт був створений румунським скульптором Богданом Раци / "Інформатор"

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

На думку творця, це символізує дружбу та спілкування / "Інформатор"

Об'єкт був створений румунським скульптором Богданом Раци. Згідно інформації, його встановили тимчасово і він зображує гігантську руку. На думку творця, це символізує дружбу та спілкування.

Як повідомляв УНІАН, у центрі міста на Чернігівщині туристів все ще "зустрічають" Сталін і Ленін.

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Теги: #Київ#памятник