У центрі міста на Чернігівщині туристів все ще "зустрічають" Сталін і Ленін (фото)
Водонапірну башту у Новогороді-Сіверському, що в Чернігівській області, і через 3 роки після початку декомунізації в Україні "прикрашають" потрети Сталіна і Леніна.
Про це повідомляє на своєму сайті Український інститут національної пам’яті.
За його даними, до цих зображень у місто приїжджають туристи, проводяться екскурсії, їх фотографують, зі слів місцевих, насамперед росіяни.
Інститут каже, що звернувся до Генеральної прокуратури та Національної поліції з проханням порушити кримінальне провадження за фактом поширення та публічного використання символіки комуністичного тоталітарного режиму та притягнути винних до відповідальності.
Читайте такожІнститут нацпам`яті знайшов під Одесою вцілілі памятники Леніну та Марксу
Зазначається також, що окрім портретів радянських вождів, влада Новгород-Сіверського відмовляється демонтувати зображення серпа і молота на одній із будівель міста та перейменовувати вулицю Карла Маркса.
В інституті розповіли, що отримали пояснення від мера Новогород-Сіверського Олега Бондаренка, чому він не демонтує портрети.
"Зображення В. Леніна та Й. Сталіна на водонапірній башті біля ринкової площі міста ніяким чином не використовується як символіка комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів", - написав він у листі.
Новгород-Сіверська міськрада у свою чергу вважає, що мозаїчні портрети Леніна і Сталіна не підпадають під декомунізацію, оскільки не є ані пам'ятниками, ані пам'ятними знаками, і правовий механізм їх демонтажу не передбачений жодним нормативно-правовим актом.
Як відомо, ціми портретами оздобили башту в 1930-х роках, а саме місто Новгород-Сіверський розташоване за 50 км від кордону з Росією.