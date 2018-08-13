У центрі міста на Чернігівщині туристів все ще "зустрічають" Сталін і Ленін (фото)

Зазначається також, що влада Новгород-Сіверського відмовляється демонтувати зображення серпа і молота на одній із будівель міста та перейменовувати вулицю Карла Маркса.

Водонапірну башту у Новогороді-Сіверському, що в Чернігівській області, і через 3 роки після початку декомунізації в Україні "прикрашають" потрети Сталіна і Леніна.

Про це повідомляє на своєму сайті Український інститут національної пам’яті.

За його даними, до цих зображень у місто приїжджають туристи, проводяться екскурсії, їх фотографують, зі слів місцевих, насамперед росіяни.

Інститут каже, що звернувся до Генеральної прокуратури та Національної поліції з проханням порушити кримінальне провадження за фактом поширення та публічного використання символіки комуністичного тоталітарного режиму та притягнути винних до відповідальності.

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Зазначається також, що окрім портретів радянських вождів, влада Новгород-Сіверського відмовляється демонтувати зображення серпа і молота на одній із будівель міста та перейменовувати вулицю Карла Маркса.

В інституті розповіли, що отримали пояснення від мера Новогород-Сіверського Олега Бондаренка, чому він не демонтує портрети.

"Зображення В. Леніна та Й. Сталіна на водонапірній башті біля ринкової площі міста ніяким чином не використовується як символіка комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів", - написав він у листі.

Новгород-Сіверська міськрада у свою чергу вважає, що мозаїчні портрети Леніна і Сталіна не підпадають під декомунізацію, оскільки не є ані пам'ятниками, ані пам'ятними знаками, і правовий механізм їх демонтажу не передбачений жодним нормативно-правовим актом.

Як відомо, ціми портретами оздобили башту в 1930-х роках, а саме місто Новгород-Сіверський розташоване за 50 км від кордону з Росією.