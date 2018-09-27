Суд заарештував трьох підозрюваних у замаху на одеського активіста Михайлика

Усіх трьох помістили під варту на 60 діб без права внесення застави.

Київський районний суд Одеси сьогодні заарештував без права внесення застави трьох підозрюваних у замаху на відомого громадського активіста, лідера Одеської міської організації партії «Сила людей» Олега Михайлика, який дістав 22 вересня в Одесі тяжке вогнепальне поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, у СІЗО поміщено громадян Грузії Лашу Герасіна, Манучара Варшанідзе та Торніке Герасінома.

Останнього доставили з лікарні до зали суду на спеціальній медичній каталці. Адвокат і родичі заарештованого стверджують, що він є інвалідом 1-ї групи і не може бути причетним до замаху.

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Під час засідання продавець одного з міських магазинів впізнав підозрюваного і підтвердив, що він придбав у нього сім-карту для мобільного телефону в день замаху на Михайлика. За даною картою підозрюваного і «вирахували» правоохоронці.

Фігурант заявив, що є громадянином Грузії Торніке Герасіном, 1984 року народження, а раніше його прізвище було Нагладзе. У свою чергу, прокурор Павло Чикалов заявив, що правоохоронці не мають інформації про зміну прізвища підозрюваним. За даними слідства, у квітні 2015 року громадянин Нагладзе притягувався до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 286 (порушення правил руху, що спричинило смерть потерпілого або тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

У підозрюваного Варшанідзе, за словами правоохоронців, було виявлено пістолет. Сам підозрюваний заявляє, що не причетний до замаху. За його словами, він разом зі своїми двома знайомими дійсно знаходився на вулиці в центрі міста, неподалік місця події, але до злочину не причетний. Він стверджує, що вони того вечора гуляли, і мали зустрітися з якоюсь людиною, а до Приморського відділу поліції прибули самостійно, оскільки дізналися, що їх розшукують.

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Щодо Герасіна прокурор Павло Чикалов зазначив, що в іншому суді міста - Приморському районному суді Одеси – стосовно даного фігуранта розглядаються матеріали іншого кримінального провадження - про крадіжку зі зломом. У цій справі підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 30 тис. грн, які фігурант вніс і вийшов на волю. За словами прокурора, чоловік перетинав кордон України, що заборонено запобіжним заходом.

Усім трьох суд заарештував на 60 діб.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 22 вересня до поліції надійшла інформація про те, що в центрі Одеси зловмисники стріляли у відомого активіста, лідера міської організації партії «Сила людей» Олега Михайлика. Він отримав проникаюче вогнепальне поранення в плече і в область грудної клітки. За даними медиків, стан потерпілого стабільний, але кулю, яка застрягла в грудній клітці, було вирішено поки не діставати.

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25 вересня прокурор Одеської області Олег Жученко заявив про затримання трьох підозрюваних у замаху на активіста.

Одного з них доставили до лікарні у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Його адвокат заявив, що даний громадянин є інвалідом 1-ї групи і тому не може бути причетним до злочину.

У свою чергу Жученко спростував це твердження. За словами прокурора, доставленого до лікарню підозрюваного впізнали деякі активісти, які стверджують, що даний громадянин влітку в Одесі на вулиці Балківській брав участь у конфлікті із застосуванням зброї.