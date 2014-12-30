У Миколаєві через негоду загинули 2 людини, в місті майже не ходить транспорт

Як повідомили в міському управлінні міліції, "одного чоловіка занесли в кафе в несвідомому стані, інший був знайдений на вулиці, обидва чоловіки померли".

Читайте такожЗі снігових заметів на дорогах у південних областях звільнені майже 3 тисячі машин

За добу на телефонну спецлінію "102" надійшло близько 200 повідомлень про надання допомоги громадянам, які опинилися в снігових заметах на дорогах Миколаєва та області. Крім цього, в міліцію надійшло 16 повідомлень про ДТП на дорогах Миколаєва, в результаті яких постраждали 2 людини.

Крім цього, в Миколаєві трамваї і тролейбуси сьогодні не вийшли на маршрути через сніг, повідомили в прес-службі міської ради. "Станом на 9.30 ранку на лініях з вчорашнього дня залишалося 13 трамваїв і 5 тролейбусів. Зараз за допомогою снігоприбирального трамвая працівники "Миколаївелектротрансу" пробивають для електротранспорту дорогу в депо. Тролейбуси, що потрапили в пастку, чекають, поки розтягнуть автомобілі, які сіли на сніг", - сказано в повідомленні.

Через сніг на дорогах не вийшли і маршрутні таксі. За повідомленням заступника міського голови Олександра Женжерухи, на маршрут вийшли всього за кілька мікроавтобусів маршрутів: №№ 45, 56, 75, 8, 44. "Працівники фірм-перевізників зараз розчищають виїзд з гаражів. До 11.00 на маршрути міста імовірно вийде 30% маршрутних автобусів", - повідомили в міськраді.

Також в Миколаївській області станом на 10.00 без електропостачання залишаються 70 населених пунктів. Як повідомили в прес-службі "Миколаївобленерго", знеструмлені населені пункти в Березанському, Веселинівському, Новоодеському, Миколаївському, Очаківському, Снігурівському, Жовтневому та Баштанському районах.

Згідно з повідомленням, також без електроенергії залишаються трохи більше 130 споживачів в Миколаєві.

У деяких районах аварійні бригади не можуть дістатися енергооб'єктів через сильні замети.