В 10 областях через негоду знеструмлено 516 населених пунктів

У ніч на 30 грудня внаслідок складних погодних умов (шквалисті пориви вітру, налипання мокрого снігу) спрацювали системи захисту ліній електропередачі і сталося знеструмлення 516 населених пунктів в 10 областях.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, найбільше населених пунктів знеструмлено в Одеській області - 168. Читайте такожНа Одесу налетів снігопад: у місті 10-бальні затори, порушена робота аеропорту У Херсонській області без електроенергії залишилися 88 начеленных пунктів, Дніпропетровській - 72, Миколаївській - 56, у Донецькій - 37, Запорізькій - 22, Полтавській - 22, Кіровоградській - 8, Луганській - 6. До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

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