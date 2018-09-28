Болючі "заочні" штрафи і евакуації: як змінилися правила паркування автомобілів  в Україні (відео)

27 вересня в Україні набули чинності нові правила паркування автомобілів.

Порушників ПДР каратимуть ще жорсткіше.

Найважливіше з нововведень- вас можуть визнати правопорушником автоматично, і ваша присутність не обов’язкова.

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Усі порушення фіксуватимуться на камеру, а порушники отримуватимуть «листи щастя».

За несплату паркувального місця доведеться заплатити не менше 100 грн. А от за неправильне паркування автомобіля доведеться віддати від 255 до 1700 грн.

Крім того, закон дозволяє евакуювати автомобіль відразу в декількох ситуаціях:

- якщо авто поставлене на проїжджій частині у два і більше рядів;

- заважає руху інших транспортних засобів або пішоходів;

- розташоване на виділеній смузі для руху громадського маршрутного транспорту;

- розташоване на велодоріжці, ближче, ніж 10 метрів від перехрестя чи пішохідного переходу.

Разом з тим, поки не зрозуміло, як буде вирішуватися питання катастрофічного браку парковок у великих містах.