Усі блокпости під Маріуполем, крім одного, припинили пропуск
16:28, 30 грудня 2014Суспільство
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В районі Маріуполя з метою унеможливлення потрапляння розвідувально-диверсійних груп на контрольовану українською владою територію припинено роботу всіх контрольно-пропускних пунктів за винятком Гнутово.
Блокпости під Маріуполем припинили пропуск / facebook.com/azov.batalion
Про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
За його словами, впродовж останньої доби ситуації в зоні проведення АТО значно ускладнилась.
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