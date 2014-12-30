Усі блокпости під Маріуполем, крім одного, припинили пропуск

Про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

За його словами, впродовж останньої доби ситуації в зоні проведення АТО значно ускладнилась.

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