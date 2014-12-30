Усі блокпости під Маріуполем, крім одного, припинили пропуск

16:28, 30 грудня 2014
Суспільство
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В районі Маріуполя з метою унеможливлення потрапляння розвідувально-диверсійних груп на контрольовану українською владою територію припинено роботу всіх контрольно-пропускних пунктів за винятком Гнутово.

Блокпости під Маріуполем припинили пропуск / facebook.com/azov.batalion

Про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

За його словами, впродовж останньої доби ситуації в зоні проведення АТО значно ускладнилась.

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