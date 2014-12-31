У п'яти областях через негоду залишаються знеструмленими 104 населених пункти

09:48, 31 грудня 2014
Суспільство
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У п'яти областях через негоду залишаються знеструмленими 104 населених пункти.

Без света остались 104 населенных пункта / УНИАН

Як повідомляє ДСНС, в Одеській без електропостачання залишаються 48 населених пунктів (відновлено - 120); у Миколаївській - 12 населених пунктів (відновлено - 44); в Херсонській - 10 населених пунктів (відновлено - 78); в Донецькій - 22 населених пункти (відновлено - 15); у Луганській - 3 населених пункти (відновлено - 3).

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Протягом 30 грудня повністю відновлено електропостачання населених пунктів у Дніпропетровській; Запорізькій; Полтавській та Кіровоградській областях, які були знеструмлені в ніч на 30 грудня внаслідок складних погодних умов (ожеледь, шквальні пориви вітру, налипання мокрого снігу) через спрацювання систем захисту ліній електропередачі.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

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