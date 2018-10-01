Знайдені в одеському хостелі озброєні іногородні молодики виявились «тітушками» - поліція

Правоохоронці провели з чоловіками профілактичну роботу та повернули їх назад додому.

Виявлені в одеському хостелі 25 іногородніх постояльців із вогнепальною зброєю – це так звані «тітушки», які прибули до Одеси із завданням щодо переділу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Facebook повідомив радник начальника регіонального главку Нацполіції Руслан Форостяк.

Читайте такожАнтимайданівця "Топаза" випускають на свободу

«Групу «тітушок», яка прибула «працювати» до Одеси, повернули назад додому. Вони були доставлені до відділу поліції, де з ними провели профілактичну роботу...», - написав Форостяк.

Зокрема, за його словами, крім виховної бесіди, було перевірено анкетні дані чоловіків, їх сфотографували для картотеки, провели дактилоскопію (метод встановлення особи за відбитками пальців).

Крім того, у них вилучили мисливську вогнепальну та травматичну зброю. За місцем реєстрації цієї зброї передано дані про порушення правил поводження з нею з вимогою анулювання дозволів на носіння.

За неофіційними даними, вищезазначена група чоловіків мала намір взяти участь у переділі ринку, пов'язаного з функціонуванням лото-маркетів і вже встигла побувати в низці закладів «із попередженнями».

Як повідомляв УНІАН, учора в Суворовському районі Одеси поліція виявила 25 озброєних чоловіків, які одночасно оселилися в одному з бюджетних готелів. Зокрема, до поліції надійшла інформація від місцевих жителів про те, що до одного з хостелів в'їхала група чоловіків із вогнепальною зброєю.