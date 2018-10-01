В одеському хостелі виявили 25 іногородніх постояльців з вогнепальною зброєю (відео)

Поліцейські з'ясовують, з якою метою озброєні чоловіки прибули до Одеси.

У Суворовському районі Одеси поліція виявила 25 озброєних чоловіків, які одночасно оселилися в одному з бюджетних готелів.

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, вчора, 30 вересня, до поліції надійшла інформація від місцевих жителів про те, що в один з хостелів в'їхала група чоловіків з вогнепальною зброєю.

За словами начальника управління превентивної діяльності регіонального главку Нацполіії Івана Іщенка, правоохоронці оперативно прибули до готелю, в якому оселилося 25 іногородніх чоловіків. Він зазначив, що особи всіх наразі встановлено. На даний час поліцейські встановлюють мету, з якою озброєні чоловіки прибули до Одеси.

Раніше поліція Києва спільно з працівниками Служби безпеки України під процесуальним керівництвом міської прокуратури викрили зловмисника, який займався збутом зброї, а саме автомата Калашникова, гранатометів, пістолетів-кулеметів і набоїв до них.