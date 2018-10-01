Крисін відмовився їхати до в’язниці для відбування покарання за вбивство журналіста Веремія – прокурор

28 вересня Крисіна мали доправити до місця відбування покарання у місті Торецьк Донецької області, проте він нібито через високу температуру відмовився залишати Київський слідчий ізолятор.

«Тітушка» Юрій Крисін попри рішення суду відмовився їхати до Торецької виправної колонії №2 для відбування покарання у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія.

Про це УНІАН повідомила прокурор Генеральної прокуратури України Юлія Малашич.

«Згідно з виписаним нарядом, 28 вересня Крисін мав бути вивезений із слідчого ізолятора до місця відбування покарання. Ця дата була визначена ще за два тижні. Було виписано відповідний наряд адміністрації кримінально-виконавчої установи. Минулої середу захист Крисіна сподівався, що він залишиться у СІЗО, однак у них нічого не вийшло, а в четвер його зняли з наряду у зв’язку з нібито підвищеною температурою», - сказала Малашич.

Вона підкреслила, що це вже не перший випадок, коли нібито через хворобу Крисін зриває судові засідання.

Читайте такожСправа "тітушки" Крисіна: після відсторонення "незручної" судді головуюча суддя взяла самовідвід

Також Малашич додала, що Крисіна все ж таки мають етапувати до Торецької виправної колонії №2 для відбування покарання у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія. Окрім того, прокурор додала, що поскаржилася на невиконання рішення про етапування Крисіна до місця позбавлення волі на гарячу лінію Міністерства юстиції.

Вона зауважила, що теоретично Крисін може залишитися у слідчому ізоляторі Києва попри те, що запобіжний захід йому не подовжували: його адвокати можуть звернутися в апеляційний суд з клопотанням про тимчасове перебування у слідчому ізоляторі. «У них є простір для маневру: вони можуть звернутися до апеляційного суду - і він залишиться в СІЗО. І ми знову матимемо ситуацію з недоторканним Крисіним», - пояснила Малашич.

Вона вважає, що Крисін вигадав, що в нього температура, щоб залишитися у слідчому ізоляторі.

Також прокурор висловила обурення ситуацією, яка склалася: «Я вже в СІЗО їм раніше казала: був би це якийсь наркоман Петя, ніхто б з ним не панькався. Його б приводили у засідання, і не було б такого, що я не хочу приходити в суд».

Як відомо, Крисін відмовлявся приїздити для участі в засіданні Дарницького районного суду міста Києва у справі за обвинуваченням його у протидії учасникам Євромайдану та катуванні, посилаючись на те, що нібито йому загрожує небезпека від громадських активістів.

Водночас під час останнього судового засідання, коли стало відомо, що Крисіна мають етапувати до в’язниці у рамках виконання вироку у справі Веремія, він заявив, що хоче брати участь у засіданні суду безпосередньо.

Довідка УНІАН. Дарницький райсуд Києва розглядає справу проти Крисіна за епізодом щодо протидії Євромайдану та катуванні. За даними слідчих, у січні 2014 року біля станції метро «Петрівка» «тітушки» викрали Владислава Іваненка, вивезли в лісосмугу у наметовий табір «тітушок» біля станції метро «Бориспільська» та катували, вимагаючи під відеозапис надати певну інформацію. Крисіну інкримінується залучення осіб до охорони табору «тітушок» та надання вказівок про вчинення протиправних дій стосовно потерпілого Іваненка.

У цій справі також фігурував інший обвинувачений - Сергій Чемес. 3 вересня Дарницький райсуд Києва затвердив угоду про визнання Чемесом вини та призначив йому покарання у вигляді трьох років та трьох місяців позбавлення волі. В даний термін також буде зараховуватися перебування Чемесом у слідчому ізоляторі.

В іншій справі - про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія - 22 грудня 2017 року Шевченківський районний суд міста Києва засудив Крисіна до 4 років позбавлення волі з відтермінуванням покарання на 2 роки. Крисіна обвинувачували у нападі разом з іншими особами на Веремія. 13 червня 2018 року Апеляційний суд Києва змінив вирок суду першої інстанції та призначив Крисіну новий вирок - 5 років реального позбавлення волі.

25 вересня адвокат Крисіна Ігор Василенко заявив, що Верховний суд відкрив касаційне провадження за скаргою захисту на вирок Апеляційного суду Києва, який призначив покарання у вигляді 5 років реального позбавлення волі.