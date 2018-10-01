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У Львові перукарі та візажисти влаштували незвичайне змагання (відео)

18:58, 01 жовтня 2018
Суспільство
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Перешкоджали їхній роботі вітер, дим, гучна музика, феєрверки і конфеті. Та майстри не скаржаться - з незворушними обличчями ні на мить не випускають з рук інструменти.

Перукарі та візажисти у чотири руки за півтори години мали зробити з моделей справжніх осінніх красунь.

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Теги: #Львів