У Львові перукарі та візажисти влаштували незвичайне змагання (відео)
18:58, 01 жовтня 2018Суспільство
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Львівські перукарі та візажисти створювали осінні образи в екстремальних умовах.
Битва салонів краси. У Львові перукарі та візажисти створювали осінні образи в екстремальних умовах
Битва салонів краси. У Львові провели незвичне змагання. Перукарі та візажисти створювали осінні образи в екстремальних умовах.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Перешкоджали їхній роботі вітер, дим, гучна музика, феєрверки і конфеті. Та майстри не скаржаться - з незворушними обличчями ні на мить не випускають з рук інструменти.
Перукарі та візажисти у чотири руки за півтори години мали зробити з моделей справжніх осінніх красунь.
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