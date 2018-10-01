У Тернополі 8-ми особам вручили ордени «За спасіння життя» імені академіка Леоніда Ковальчука (фото)

Відзначили вісьмох визначних жителів області, які долучилися до спасіння життя людей. Серед них медики, воїни, рятувальники.

У Тернополі 8-ми особам вручили ордени «За спасіння життя» імені академіка Леоніда Ковальчука.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, церемонія нагородження відбулася в Тернопільській університетській лікарні.

Відзначили вісьмох визначних жителів області, які долучилися до спасіння життя людей. Серед них медики, воїни, рятувальники.

«Вже традиційно на початку жовтня ми відзначаємо людей, які своєю роботою рятують життя інших людей. Відзначаємо тих, хто своєю працею, науковими здобутками, боротьбою з агресором на сході україни рятує і зберігає нашу країну, забезпечує мир і спокій», – зазначив під час вітального слова заступник голови ОДА Юрій Юрик.

Він додав, що відзначення орденом за спасіння життя є досить консолідуючим, об’єднує науковців, правоохоронців, солдатів, бійців і є хорошим показником єдності нашого суспільства.

«Це дуже хороша відповідь усім скептикам, які є в Україні та за її межами, і всім ворогам нашої країни, що Україна не кориться, українці – нескорені і в найскладніші моменти життя нашого народу об’єднуються заради того, щоб забезпечити мир і спокій. Через такі заходи ми стаємо сильнішими», – переконаний Юрик.

Довідка УНІАН. Орден «За спасіння життя» імені академіка Леоніда Ковальчука» — громадська відзнака, якою нагороджуються медичні працівники, працівники державної служби України з надзвичайних ситуацій, та інші особи (група осіб) за мужність і героїзм, виявлені при порятунку життя людей, під час виконання службового або громадянського обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для власного здоров'я, а також за систематичну працю і наукові відкриття в галузі медицини, що дало змогу зберегти здоров'я української нації.

Відзнаку вручають на честь вшанування пам'яті лікаря, професора, ректора Тернопільського державного медуніверситету ім. І.Я. Горбачевського Леоніда Ковальчука.

Список нагороджених 6-ої церемонії відзначення Орденом «ЗА СПАСІННЯ ЖИТТЯ»

1. «Тернопільська університетська лікарня. Отримав нагороду головний лікар «Тернопільської університетської лікарні», доктор медичних наук Василь Бліхар.

2. Відділення Червоного Хреста м. Баутцен (Саксонія) Німеччина.

Пітер Марк очолює відділення Червоного Хреста м. Баутцен (Німеччина). За сприяння Пітера в Україну було доставлено біля 30 тон гуманітарного вантажу. Хольгер Бейер – ініціатор та організатор проектів гуманітарної допомоги з Німеччини (м. Баутцен) в Україну. Через Міжнародний Центр ЮНЕСКО організував доставку понад 25 тон гуманітарних вантажів, що є великою підтримкою як для медичних закладів України, так і життєдіяльності багатьох потребуючих українців.

Герт Райнер Лахманн – активний волонтер німецького Червоного Хреста. Працює у його відділенні м. Баутцен. Завдяки діяльності Герт Райнер Лахманна з Німеччини в Україну було відправлено більше 20 тон гуманітарних вантажів для бійців АТО та курсантів Коропецького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, реабілітаційні центри для дітей із ДЦП Тернополя та Кременця.

3. Кушнір Микола Олегович. Лікар-кардіолог КУ «Обласної клінічної лікарні ім. О. Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради.

4. Маслей Віктор Михайлович, начальник Управління ДСНС України у Тернопільській області, полковник служби цивільного захисту.

5. Нижник Ігор Васильович, лікар-травматолог Коломийської центральної районної лікарні, 1971р.н.

6. Ничитайло Михайло Юхимович, провідний спеціаліст у галузі хірургії печінки, жовчних шляхів і підшлункової залози, піонер лапароскопічної хірургії в Україні.

7. Русак Петро Степанович, з 1992 року очолює хірургічне відділення № 1 Житомирської обласної дитячої лікарні.

8. Адам Форналь, м. Болєславець, Нижнє-Селецьке воєводство (Польща), організатор доставки гуманітарних вантажів з Республіки Польща та інших країн Євросоюзу в Україну. Медичні заклади Тернопільської та Рівненської областей отримали спеціальні ліжка для важкохворих. Люди з обмеженими можливостями забезпечені інвалідними візками з Польщі. Для надання медичної допомоги важкохворим Адам Форналь передав в Україну реанімобіль. Сприяє доставці техніки українським рятувальникам.