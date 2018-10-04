Екс-голові ДСНС Бочковському виплатили понад півмільйона гривень за час, який він провів у СІЗО

Попри рішення суду, Бочковський досі не може повернутися на посаду голови ДСНС без дозволу Кабміну.

Скандальному колишньому голові Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергію Бочковському виплатили майже 550 тисяч гривень за вимушений прогул.

Про це розповів його адвокат Володимир Єніч, повідомляє "Українська правда".

"Держказначейство виконало рішення суду і виплатило Бочковському трохи більше 500 тисяч за три з половиною роки", - сказав Єніч.

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За словами адвоката, заборгованість перед Бочковським ліквідували ще у вересні.

Єніч пояснив, що рішення судів по Бочковському дійсні й він мав би повернутися до своїх обов’язків, не дивлячись на касації МВС, проте без відповідного дозволу Кабміну екс-глава ДСНС не може повернутися у відомство.

Як повідомляв УНІАН, Бочковського та його колишнього першого заступника Василя Стоєцького затримали 25 березня 2015 року на засіданні Кабінету міністрів. Того ж дня уряд звільнив їх з посад. Обом інкримінували організацію злочинних схем із закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. За даними правоохоронців, екс-посадовці завдали державі збитків на суму понад 6,6 мільйонів гривень.

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26 квітня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва відновив Бочковського на посаді керівника ДСНС.

Наступного дня Бочковський в супроводі адвоката прийшов до будівлі ДСНС, але не зміг потрапити на робоче місце. Представник кадрового управління відомства заявив, що Бочковського допустять до виконання своїх обов'язків лише після відповідного рішення уряду. Адвокат наполягав, що рішення суду набуває чинності з моменту його оприлюднення, і тому співробітники відомства повинні пустити Бочковського на роботу.

У МВС заявили, що оскаржили рішення суду про відновлення Бочковського на посаді керівника ДСНС, а на дії суддів Окружного адмінсуду буде подана скарга до Вищої ради правосуддя.

7 серпня Апеляційний суд розглянув апеляцію Кабміну та залишив у силі рішення про поновлення Бочковського на посаді голови ДСНС та забов'язав виплатити йому півмільйона гривень зарплати.