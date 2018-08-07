Апеляційний суд поновив Бочковського на посаді голови ДСНС та забов'язав виплатити йому півмільйона гривень зарплати

Також суд зобов’язав виплатити Бочковському понад 546 тисяч гривень зарплати за вимушений прогул.

Київський апеляційний адміністративний суд частково задовольнив апеляційну скаргу Кабінету міністрів на рішення Окружного адміністративного суду Києва про поновлення Сергія Бочковського на посаді голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила колегія суддів під головуванням судді Євгена Сорочка.

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Суд залишив у силі рішення суду першої інстанції про поновлення Бочковського на посаді голови ДСНС, при цьому вказавши конкретну суму, яку йому необхідно виплатити як зарплату за вимушений прогул з 25 березня 2015 року по 26 квітня 2018 року - понад 546 тисяч грн.

Як уточнив журналістам адвокат Бочковського Володимир Єніч, зазначення конкретної суми є єдиним, що змінив апеляційний суд у рішенні суду першої інстанції.

“Єдине, що він (апеляційний суд - УНІАН) змінив, - вказав чітку, конкретну суму, яка не була вказана в рішенні суду першої інстанції. Там було вказано: “За весь час вимушеного прогулу”, - зауважив адвокат.

За словами Єніча, дане рішення набирає законної сили від сьогодні попри те, що Кабмін може подати касаційну скаргу до Верховного суду.

“Інстанція знаходиться буквально за 50 метрів. Це Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду. Є можливість оскарження, але я звертаю увагу на те, що навіть якщо і подається касаційна скарга, це рішення, яке було прийнято сьогодні, воно є обов’язковим, і його обов’язково потрібно виконувати в повному обсязі, не прикриваючись будь-якими касаційними скаргами, необхідністю погодження проектів документів і так далі”, - сказав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, Бочковського та його колишнього першого заступника Василя Стоєцького затримали 25 березня 2015 року на засіданні Кабінету міністрів. Того ж дня уряд звільнив їх з посад. Обом інкримінували організацію злочинних схем із закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. За даними правоохоронців, екс-посадовці завдали державі збитків на суму понад 6,6 мільйонів гривень.

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26 квітня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва відновив Бочковського на посаді керівника ДСНС.

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Наступного дня Бочковський в супроводі адвоката прийшов до будівлі ДСНС, але не зміг потрапити на робоче місце. Представник кадрового управління відомства заявив, що Бочковського допустять до виконання своїх обов'язків лише після відповідного рішення уряду. Адвокат наполягав, що рішення суду набуває чинності з моменту його оприлюднення, і тому співробітники відомства повинні пустити Бочковського на роботу.

У МВС заявили, що оскаржили рішення суду про відновлення Бочковського на посаді керівника ДСНС, а на дії суддів Окружного адмінсуду буде подана скарга до Вищої ради правосуддя.

17 липня Київський апеляційний адміністративний суд відклав розгляд апеляційної скарги Кабінету міністрів МВС та Держслужби з надзвичайних ситуацій на рішення окружного адмінсуду Києва про поновлення Бочковського на посаді голови ДСНС.

На судовому засіданні представники позивача заявили клопотання з вимогою витребувати відомості про розмір зарплати Бочковського за два місяці перед звільненням. У зв’язку з цим у судовому засіданні було оголошено перерву.