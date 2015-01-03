У Мелітополі застрелили бізнесмена - ЗМІ
00:49, 03 січня 2015Суспільство
3092 0
Власника мережі магазинів "Харчі" Олександра Харченка вбили в п'ятницю ввечері в Мелітополі Запорізької області.
У Мелітополі застрелили бізнесмена / daypic.ru
Про це повідомляє видання РИА Мелітополь.
"З неофіційних джерел стало відомо, що підприємець приїхав додому своєю машиною, поставив її в гараж і прямував в будинок, але його зустріли люди зі зброєю.
До того, як вистрілили в підприємця, він встиг набрати з мобільного телефону сина і сказати про те, що трапилося", - йдеться в матеріалі видання.
Читайте такожУ центрі Києва застрелили трьох міліціонерів - ЗМІ
Згідно з інформацією, стріляли імовірно з мисливської рушниці.
"Карета "швидкої" забрала пораненого з місця злочину, але довезти до лікарні не встигла - чоловік помер", - повідомляє видання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter