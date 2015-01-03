У Мелітополі застрелили бізнесмена - ЗМІ

00:49, 03 січня 2015
Суспільство
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Власника мережі магазинів "Харчі" Олександра Харченка вбили в п'ятницю ввечері в Мелітополі Запорізької області.

ружье / daypic.ru

Про це повідомляє видання РИА Мелітополь.

"З неофіційних джерел стало відомо, що підприємець приїхав додому своєю машиною, поставив її в гараж і прямував в будинок, але його зустріли люди зі зброєю.

До того, як вистрілили в підприємця, він встиг набрати з мобільного телефону сина і сказати про те, що трапилося", - йдеться в матеріалі видання.

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Згідно з інформацією, стріляли імовірно з мисливської рушниці.

"Карета "швидкої" забрала пораненого з місця злочину, але довезти до лікарні не встигла - чоловік помер", - повідомляє видання.

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