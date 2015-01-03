Лише 3% українців хочуть приєднатися до Росії - опитування

Абсолютна більшість громадян України (88,3%) виступають проти приєднання їх області до Росії, підтримують цю ідею 3,1% респондентів, свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного на замовлення ZN.UA Київським міжнародним інститутом соціології.

При цьому градус патріотичності хоч і нерівно, але все-таки знижується з Заходу на Схід, якщо розглядати ситуацію по регіонах: Захід (94,0%), Центр (98,1%), Південь (93,3%), Схід (81,5%). Взагалі по "нулях" вдарили Херсон і Галичина. Дало свою відповідь Микиті Михалкову і "споконвічно російське" місто Одеса - 0,0%.

Аналогічні цифри дало питання про те, чи хотіли б громадяни, щоб їх область відокремилась від України, але залишалася незалежною і до Росії не приєднувалася. Тільки 2,6% хочуть незалежності регіону.

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Дослідження "Думки і погляди населення України: Грудень 2014 року" проводилося на замовлення ZN.UA Київським міжнародним інститутом соціології 4-19 грудня 2014 року. Під час дослідження було проведено 3035 інтерв'ю з дорослими жителями України, які проживають у 179 населених пунктах України.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводили тільки на території, яка контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки не перевищує 1,8%.