Біометричний паспорт коштуватиме 518 гривень - Аваков

Оформлення біометричного паспорта за стандартною процедурою коштуватиме 518,15 гривень.

Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков у своєму Facebook.

«Новий біометричний паспорт (бланк з чіпом) обійдеться в 261 грн ( 15 євро за курсом на 29.12.2014) + держмито -170 грн + вартість реєстраційних послуг 87,15 грн. Всього 518 грн 15 копійок», - написав Аваков.

Оформлення паспорта за стандартною процедурою займе 20 днів. Прискорена процедура - 7 днів - оформляється за подвійною ставкою мита та реєстраційних послуг, за тієї ж вартості бланка (261 + 340 + 174,3 = 775,3 грн), зазначив голова МВС.

Якщо у людини немає часу самостійно готувати пакет документів для отримання паспорта, то він може звернутися в одне з 18 відділень Державного підприємства «Документ», де є єдине вікно і повний сервіс послуг.

«Там додаткова фіксована ціна на замовлені вами сервісні послуги. Але, не вище 253 грн. Таким чином, гранична ціна за новий біометричний паспорт 775,3 + 253 = 1028,3 грн», - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 січня Державна міграційна служба України, згідно з умовами лібералізації візового режиму Європейського Союзу для України, починає оформлення біометричних паспортів для виїзду за кордон.