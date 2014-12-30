В Україні з 1 січня почнеться оформлення біометричних закордонних паспортів

З 1 січня 2015 року Державна міграційна служба України, відповідно до умов лібералізації візового режиму Європейського Союзу для України, розпочне оформлення біометричних паспортів для виїзду за кордон.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної міграційної служби, біометричний паспорт виглядатиме майже так само, як звичайний закордонний паспорт, відмінністю буде електронний чіп, вбудований в обкладинку паспортної книжки, а також спеціальна позначка на обкладинці, яка вказуватиме на присутність цього чіпа.

На чіп записуватиметься інформація про особу власника, яка є на сторінці даних паспорта, а також біометричні дані – оцифрований образ обличчя, оцифрований підпис та відбитки вказівних пальців рук.

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Для оформлення біометричного паспорта необхідно звернутися виключно до підрозділу міграційної служби, де під час оформлення заяви буде здійснено фотографування і сканування відбитків пальців рук. Жодна особа або організація, окрім міграційної служби, оформити біометричний паспорт не зможе.

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У прес-службі зазначили, що впровадження в Україні біометричних паспортів для виїзду за кордон є важливим кроком на шляху до безвізового режиму з Євросоюзом, однак поїздки українців до країн-членів ЄС без віз будуть можливими лише після ухвалення відповідного рішення стороною ЄС. Як очікується, таке рішення може бути ухвалене вже у травні 2015 року.