На Одещині військова техніка відкопує машини зі снігової пастки
На трасі Одеса-Ізмаїл із снігового полону звільнили 55 автомобілів, щоб відкопати машини на дорозі Одеса-Рені довелося залучити військовий спецтехніку БАТ
Про це повідомили в регіональному управлінні ДСНС, пише "Думская".
За час погіршення погоди рятувальники Одеської області надали допомогти 3817 громадянам, в тому числі 501 дитині.
За даними відомства, все ще ускладнений рух автотранспорту на таких дорогах: Одеса-Сухий Лиман-Іллічівськ (з боку 7 км і спуск до Сухого лиману),
в Овідіопольському районі (Овідіополь - с. Барабой - с. Велика Долина),
ділянка траси Одеса-Ізмаїл, на відстані 10 км від с. Криничка в напрямку Татарбунар.
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На цих ділянках спецтехніка продовжує розчищати проїзну частину.
В самій Одесі комунальники явно не справляються з тим обсягом роботи, який їм дала природа.
Транспорт в місті ходить тільки в деяких районах.
Нагадаємо, в Одесі в понеділок розпочався аномальний снігопад, який повністю паралізував місто.
Також негода накрила частково Дніпропетровську область.