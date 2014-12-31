На Одещині військова техніка відкопує машини зі снігової пастки

Про це повідомили в регіональному управлінні ДСНС, пише "Думская".

За час погіршення погоди рятувальники Одеської області надали допомогти 3817 громадянам, в тому числі 501 дитині.

За даними відомства, все ще ускладнений рух автотранспорту на таких дорогах: Одеса-Сухий Лиман-Іллічівськ (з боку 7 км і спуск до Сухого лиману),

в Овідіопольському районі (Овідіополь - с. Барабой - с. Велика Долина),

ділянка траси Одеса-Ізмаїл, на відстані 10 км від с. Криничка в напрямку Татарбунар.

Читайте такожГрозові снігопади після Одеси й Миколаєва прийшли до Дніпропетровська

На цих ділянках спецтехніка продовжує розчищати проїзну частину.

В самій Одесі комунальники явно не справляються з тим обсягом роботи, який їм дала природа.

Транспорт в місті ходить тільки в деяких районах.

Нагадаємо, в Одесі в понеділок розпочався аномальний снігопад, який повністю паралізував місто.

Також негода накрила частково Дніпропетровську область.