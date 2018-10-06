Росія досі не надала інформацію про стан Балуха - Денісова

Денісова наполягає на доступі до Балуху в Сімферопольському СІЗО.

Російська влада досі не надала інформації про стан здоров'я українського політв'язня Володимира Балуха.

Про це в Facebook повідомила уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова. Денісова зазначила, що кілька місяців намагається домогтися від РФ інформації про стан Балуха.

Однак досі приходили відповіді без будь-якої конкретики. Також вона повідомила, що її російська колега Тетяна Москалькова звернулася у ФСВП з клопотанням про доступ Денісової до політв'язня.

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"Нічого нового, крім банальної відписки. А ось результати розгляду звернення Москалькова обіцяє повідомити окремо", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Балух може клопотати про умовно-дострокове звільнення. У той же час адвокат активіста Ольга Дінзе заявила, що Балух може вийти на волю через рік.

"За вироком він вже відбув 2 роки і 9 місяців. Йому залишилося ще трохи більше року", - розповіла Дінзе.