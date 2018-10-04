Адвокат розповів про проблеми зі здоров'ям у українського політв'язня Балуха
У засудженого окупаційним судом в Криму українського активіста Володимира Балуха, який на знак протесту приймає мінімальний набір їжі, є підозра на виразку або панкреатит.
Про це повідомив Крим.Реалії повідомив адвокат Балуха Дмитро Дінзе.
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«Стан здоров'я Балуха, звичайно, поганий. У нього є проблеми з серцем і з внутрішніми органами. Також є підозри на виразку або панкреатит», – розповів Дінзе.
За його словами, наразі захист Балуха намагається підібрати лікарів, які могли б відвідати українського активіста, що голодує. Однак російські лікарі відмовляються від відвідування Балуха, який перебуває в СІЗО.
«Фактично, ми зможемо повноцінно його обстежити тільки тоді, коли він надійде в колонію. Бо як засуджена особа матиме право на повний спектр медичного обслуговування», – додав Дінзе.