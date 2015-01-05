Луганського журналіста звільнили з полону бойовиків "ЛНР"

Про це повідомила його дружина , поки що вона може лише підтвердити факт звільнення, це сталося близько двох годин тому, передає hromadske.tv.

Нагадаємо, що 3,5 місяця його утримували в підвалі бойовиків групи «Бетмена», відтак решту часу Сакадинський разом із ще 10 полоненим провів у приміщенні так званого МВС «ЛНР».

За словами Сакадинського, полоненим говорили, що їх тримають як свідків проти злочинів групи «Бетмена». Кілька днів тому так званою "прокуратурою ЛНР" була дана вказівка відпустити 6-х людей, а сьогодні випустили ще 4-х, зокрема і Сергія Сакадинського. Коли їх випустили, нічого не пояснили, просто відкрили двері і сказали йти.

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Зараз у Сакадинського нема жодних документів. Усі вилучили, коли забирали 2 серпня, журналіст вважає, що бойовики їх знищили. І підтверджує той факт, що група "Бетмена" неодноразово била і знущалась над людьми, дехто після цих тортур не вижив.

Самого Сакадинського затримали на дачі. Приводом стало те, що хтось розповів бойовикам нібито Сакадинський – активіст Євромайдану і «Правого сектору». Під час затримання журналістові зламали руку і побили. Три з половиною місяці він провів у підвалі, за той час жодного разу не виходив на поверхню. Годували жахливо. Пізніше, вже у так званому «МВС ЛНР», тримали у нормальному приміщенні і годували теж нормально.

Нагадаємо, у жовтні УНІАН повідомляв, що бойовики "ЛНР" відпустили луганського журналіста Олександра Білокобильського, якого два тижні утримували в підвалі так званої Військової комендатури "ЛНР" Жовтневого району Луганська.