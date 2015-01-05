Біометричні паспорти почнуть масово видавати лише у лютому

Цю інформацію підтверджує Державна міграційна служба (ДМС).

"Відразу після завершення підготовчих заходів буде визначена дата, з якої територіальні підрозділи почнуть приймати заяви на оформлення біометричних документів, яка буде оприлюднена на веб-сайті ДМС України", - зазначено на сайті міграційної служби.

У прес-службі ДМС визнали, що перші заявники зможуть подати документи лише через тиждень, передає Європейська правда.

"Юридично видача біометричних закордонних паспортів почалася з 1 січня, однак технічно станом на сьогодні, 5 січня, документи на їх оформлення не приймаються. Це пов'язано з новорічними святами. 12 січня можна буде подавати документи", - заявив керівник прес-служби ДМС Сергій Гунько.

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Тим часом, на першому етапі - у січні - по всій Україні будуть працювати лише 30 робочих місць зі збору біометричних даних.

"У підсумку буде обладнано 600 робочих місць. Ми забезпечили захищений зв'язок і закупили необхідне обладнання, але воно ще не надійшло в Україну через те, що гроші були виділені пізно. Ми очікуємо, що орієнтовно 20 січня обладнання надійде у країну, тоді прийом документів на біометричні паспорти буде відбуватися у повному обсязі", - запевнив Сергій Гунько.

"Можна стверджувати, що у лютому всі підрозділи ДМС, які сьогодні проводять видачу паспортів для виїзду за кордон, будуть оформляти також чипові (біометричні документи. Причому, щоб оформити паспорт усім охочим, кількість робочих місць буде збільшено вдвічі - зараз їх близько 300, буде - 600", - заявив представник ДМС, зазначивши, що поки що не може назвати точну дату початку видачі біометричних паспортів.

Раніше УНІАН повідомляв, що 1 січня 2015 року Державна міграційна служба України, згідно з умовами лібералізації візового режиму Європейського Союзу для України, розпочне оформлення біометричних паспортів для виїзду за кордон.

Біометричний паспорт буде виглядати майже так само, як звичайний закордонний паспорт, відмінністю буде електронний чип, вбудований в обкладинку паспортної книжки, а також спеціальна позначка на обкладинці, яка буде вказувати на наявність цього чипа.

На чип буде записуватися інформація про особу власника, наявна на сторінках даного паспорта, а також біометричні дані - оцифрований образ обличчя, оцифрований підпис і відбитки вказівних пальців рук.

Для оформлення біометричного паспорта необхідно звернутися виключно у підрозділ міграційної служби, де під час оформлення заяви буде здійснено фотографування і сканування відбитків пальців рук. Жодна особа або організація, крім міграційної служби, оформити біометричний паспорт не зможе.

У прес-службі зазначили, що введення в Україні біометричних паспортів для виїзду за кордон є важливим кроком на шляху до безвізового режиму з Євросоюзом, однак поїздки українців у країни-члени ЄС без віз будуть можливі лише після прийняття відповідного рішення стороною ЄС. Як очікується, таке рішення може бути прийняте вже у травні 2015 року.