Сьогодні православний світ відзначає Святвечір

Цього дня завершується Пилипівський, або Різдвяний піст. На столі має бути 12 пісних страв, на честь 12-ти апостолів. Обов'язковими на передріздвяній вечері має бути кутя та узвар. Постують далеко не всі українці, але накривати на стіл 12 пісних страв на Святвечір вже стало традицією для всієї України.

А з першою зіркою вже можна колядувати. За біблійним переказом, саме вона вказала волхвам місце народження Ісуса.

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Обряд колядування має ще дохристиянські коріння, коли наші пращури вшановували Сонце святом Коляди. Коли приходять колядники, важливо першим до хати впустити хлопця. Згідно зі звичаєм, він принесе в домівку мир та добробут.

Увечері в храмах розпочнуться урочисті богослужіння, що нагадують про велику подію, з якої почався відлік нової ери.

Існує на Святвечір і погодне повір’я: якщо на багату кутю іній або сніг – то літо буде дощовим.