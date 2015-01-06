Водій КрАЗу, який став учасником смертельної ДТП з бійцями АТО, був тверезим - Ярема
Генпрокурор підкреслив, що дві основні версії причин ДТП – порушення правил дорожнього руху та несправність автобуса, яким їхали військові.
Серед причин ДТП на Донеччині, внаслідок якої загинуло 12 військовослужбовців, - порушення правил дорожнього руху та несправність автобусу, яким їхали бійці.
Про це президенту України Петру Порошенку доповів генеральний прокурор України Віталій Ярема, інформуючи про хід розслідування обставин ДТП, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
Зокрема, за словами Яреми, результати тесту на алкоголь водія КрАЗу були негативними.
Генпрокурор підкреслив, що ведеться розслідування та опрацьовуються версії причин ДТП, зокрема дві основні – порушення правил дорожнього руху та несправність автобуса, яким їхали військові.
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Як повідомляв УНІАН, 5 січня близько 19.00 під час ротації добровольців та військовослужбовців за контрактом Національної гвардії України в зоні проведення АТО сталося зіткнення військових автомобілів КРаЗ та автобуса «Богдан». Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 12 військовослужбовців загинуло та 21 травмовано.
За даними МВС, зіткнення сталося через складні погодні умови.
Водночас деякі ЗМІ з посиланням на свої джерела писали, що водій КрАЗу, який став учасником смертельної ДТП в зоні АТО, був п’яним.