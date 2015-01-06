Під час вибуху в центрі Херсона загинув заручник: міліція затримала організатора злочину

На блокпосту біля Мелітополя, в зоні проведення АТО правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється в організації вибуху в пункті обміну валют в центрі Херсона 27 грудня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв`язків з громадськістю управління МВС України у Херсонській області, під час затримання чоловік чинив опір і навіть намагався відібрати у міліціонерів вогнепальну зброю.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник УМВС Херсонської області Артур Меріков, після затримання 28-річний житель області зізнався у скоєних злочинах на території Херсона, які планував наперед.

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За його словами, вночі 26 грудня він викрав моряка в Таврійському мікрорайоні м. Херсона, коли той вийшов з автомобіля і прямував додому. Зловмисник напав на чоловіка, заштовхав в його ж автомобіль, прив`язав до сидіння, надів на жертву саморобний вибуховий пристрій.

Погрожуючи пістолетом, зловмисник змусив моряка скоїти розбійний напад на пункт обміну валют, пообіцявши відпустити, коли той відбере гроші. Сам зловмисник знаходився неподалік і керував діями чоловіка, у якого до вибухівки був приєднаний мобільний телефон, через який він чув усе, що відбувається. Після того, як потерпілому відмовилися віддавати гроші, зловмисник запанікував і підірвав моряка.

Скоївши злочин, зловмисник повернувся додому, зібрав речі і поїхав до Донецької області, щоб уникнути відповідальності.

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Наразі зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час огляду його житла оперативники вилучили велику кількість саморобної вибухівки, комплектуючих до неї, електричні пістолети і димові шашки.

Відкриті кримінальні провадження за ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), ч.4 ст.187 КК України (розбій) та ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня близько 11.00 у центрі Херсона, на перехресті вулиць Белінського та Карла Маркса (біля Центрального ринку), у приміщенні пункту обміну валют стався вибух, загинув чоловік.

За інформацією джерела у правоохоронних органах, загиблого звали Павло Рябов, він житель Херсона, 1989 року народження. Також була підтверджена версія про те, що вибух стався під час спроби пограбування обмінного пункту загиблим.