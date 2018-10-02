Астролог попередив про небезпечні періоди у жовтні

У ці дні підвищується ймовірність ДТП, аварій та вибухів.

У жовтні українців чекає три кризових періоди. У ці дні підвищується ймовірність ДТП, аварій та вибухів.

Про це в коментарі "Главреду" заявив астролог Влад Росс.

Перший небезпечний період, за словами Росса, почнеться відразу в перші дні місяця.

"З 1 по 3 жовтня Меркурій буде робити не дуже сприятливий аспект до Плутона – складеться потужний квадрат. Це завжди приносить аварії, вибухи, складні ситуації з енергетикою, небезпечні ситуації в натовпі. Це невідповідний час для відвідування масових заходів", - попередив астролог.

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Другий складний період буде відразу ж за першим, зазначив Росс.

"З 5 по 14 жовтня також слід бути готовими до аварійних ситуацій, тому що складеться квадрат між Сонцем і Плутоном", - розповів експерт.

І останній небезпечний період, за даними астролога, нас очікує в кінці місяця.

"З 29 по 31 жовтня також буде непростий період, коли краще не літати літаками. Буде дуже жорсткий аспектний Уран. Тому в цей час можуть бути аварійні ситуації, пов'язані з літаками і енергетикою", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, раніше астролог розповів, чого краще уникати в жовтні.