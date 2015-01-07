Кількість переселенців із Криму та зони АТО перевищила 630 тисяч осіб

Згідно з оперативною інформацією, з тимчасово окупованої території Криму та районів проведення антитерористичної операції до інших регіонів переселено 630 тис. 115 осіб (за добу – 21 особа), у тому числі з Донецької, Луганської областей – 610 тис. 174 особи, з Криму та Севастополя – 19 тис. 941 особа.

Про це повідомляє Міжвідомчий координаційний штаб з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території.

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Найбільше внутрішньо переміщених осіб розміщено у Харківській (121 тис. 68 осіб), Донецькій (90 тис. 61 особа), Луганській (80 тис. 123 особи), Дніпропетровській (66 тис. 140 осіб), Запорізькій (54 тис. 683 особи), Київській (29 тис. 164 особи) областях та в місті Київ (39 тис. 47 осіб).

Найменша кількість розселених у Чернівецькій (2 тис. 248 осіб), Тернопільській (2 тис. 431 особа), Волинській (2 тис. 910 осіб), Івано-Франківській (2 тис.890 осіб), Закарпатській (3 тис. 164 особи) та Рівненській (3 тис. 203 особи) областях.