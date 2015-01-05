У новорічну ніч росіянин встановив український прапор на найвищій точці Криму (відео)

22:49, 05 січня 2015
Суспільство
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Громадянин Росії у новорічну ніч на найвищий точці анексованого Криму Роман-Кош встановив український прапор.

скріншот

«На найвищій точці Криму, вершині Роман-Кош, на знак поваги до українського народу і в пам'ять про краще в нашій спільній історії, російський росіянин встановив український прапор», – написав автор Олександр Полтавський до відео.

На самому записі він побажав українцям вигнати бойовиків, повідомляє hromadske.tv.

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«Я народився і виріс в Росії. Так що менталітет у мене російський. Але жовті та блакитні кольори у мене викликають тільки позитивні емоції і чим далі, тим більше позитивні, а червоно-синьо-білі кольори – негативні емоції», – сказав він.

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