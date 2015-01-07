На Донеччині затримали австралійця з боєприпасами та посвідченням журналіста "ДНР"

Українській прикордонники в Донецькій області затримали громадянина Австралії, в речах якого було виявлено посвідчення журналіста, «акредитованого» у так званій ”Донецькій народній республіці”, та боєприпаси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

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”Учора ввечері при в’їзді з території тимчасово підконтрольної незаконним збройним формуванням співробітниками Держприкордонслужби у пункті контролю «Георгіївка» (Донецька область) затримано громадянина Австралії, можливо, причетного до участі в бандформуваннях «ДНР». Інформація про даного громадянина надійшла від правоохоронних органів. Під час перевірки його особистих речей виявлено 10 боєприпасів калібру 7,62, бронежилет, 2 ножі, перепустка й посвідчення «акредитації» журналіста в ”ДНР”, - сказав Лисенко.

За його словами, після складання відповідних процесуальних документів іноземця передано співробітникам СБУ.