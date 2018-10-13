Клімкін розповів, що Міносвіти буде робити з вчителями на Закарпатті

Також він сказав, що ніхто на Закарпаття не надсилатиме вчителів із інших регіонів для викладання у школах.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що Міністерство освіти і науки не звільнятиме вчителів на Закарпатті, а підвищуватиме їхню кваліфікацію для викладання предметів українською мовою.

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Про це глава МЗС сказав на прес-конференції в Ужгороді, що транслювалася у соціальній мережі Facebook ужгородським прес-клубом, після зустрічі з представниками угорської меншини Закарпаття.

"Справа звичайно і в нових посібниках і в нових підручниках, але насправді у методиках. Збільшуємо години в навчанні вчителів. Я сьогодні сказав угорській громаді, ви ж не очікуєте, що українознавчі предмети хтось приїде викладати з Сумщини чи Черкащини. Це мають робити ті самі вчителі, які просто історію України чи географію України мають викладати. Для того ми їх маємо навчити", - заявив Клімкін.

"Оскільки знову таки, один з міфів, який тут існує, а от приїдуть вчителі з Черкащини, Сумщини, абсолютно інші, сядуть і будуть викладати абсолютно інші предмети. Ні, ніхто не збирається нікого звільняти. Тому ті самі вчителі і Міністерство освіти зараз планує спеціальне підвищення кваліфікації, спеціальні курси. І сенс полягає, перше, заміна методики на більш ефективну", - наголосив глава МЗС.

У цьому зв'язку він сказав, що зараз частково методики залишаються пострадянськими.

"Ви приходите до першого класу як угорський малюк, і вам там кажуть - от сім відмінків, складнопідрядні, складносурядні (речення), з цього починаємо, а потім щось вивчимо. І звичайно малюки дуріють... А інша справа починати з якихось ігрових програм, починати з мультиків", - заявив він.