Клімкін прокоментував бійню в окупованій Керчі

Глава МЗС висловив співчуття родинам загиблих.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував смертельний вибух у політехнічному коледжі в окупованому Російською Федерацією Керчі в Криму.

Відповідне повідомлення глава українського зовнішньополітичного відомства розмістив у мікроблозі Twitter.

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"Більше всього не хочу, щоб українську реакцію на трагедію в Керчі називали цинічною. Співчуваємо родинам загиблих. Але чесним і легітимним є питання: чи можливим би було подібне жахіття без атмосфери, яка панує в Росії і яку вона принесла на мирний півострів?", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, в політехнічному коледжі в окупованій Росією Керчі стався підрив бомби, начиненої металевими предметами.

Згідно з версією Слідчого комітету РФ, студент 4-го курсу цього коледжу відкрив стрілянину в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.

За даними Національного антитерористичного комітету РФ, загинули 17 осіб. Глава підконтрольної Кремлю адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомляв про загибель 18 осіб, ще 47, за його словами, постраждали. Кримінальну справу, порушену за статтею «теракт», перекваліфікували на статтю «умисне вбивство».