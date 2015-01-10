Маріуполь готується перейти на спеціальний пропускний режим

Поки що цивільних людей перевіряють лише за паспортами, але скоро замість них усі будуть проїжджати з підконтрольної бойовикам території лише за спеціальними перепустками, виданими в СБУ, повідомляє ТСН.

Для цього тут облаштовують спеціальні пункти перевірки цивільних громадян. Усі ці заходи проводитимуть, щоб запобігти проникненню диверсійних груп. Люди ж іще не всі розуміють нові правила.

Працювали сьогодні за містом і мобільні пропускні пункти. Це і додатковий контроль стаціонарних, і чергове нагадування диверсантам, що тут військові щомиті напоготові.

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Ситуація біля Маріуполя напружено-стабільна. Після двох днів затишшя і одразу після того, як Росія доправила сюди 11-й "гумконвой", атаки відновилися. Серед військових потерпілих немає. Бойовики отримали відсіч.

Вогонь вели майже безперервно упродовж чотирьох години. А з "Градів" обстрілювали Павлопіль. Снаряди розривалися в полі. До села не дістали. Але долітали аж до ферми.