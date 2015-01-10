У відділенні "Нової пошти" у Нікополі сталася пожежа через посилку з вибуховим пристроєм

Про це повідомляє 112.ua. Пожежа була ліквідована протягом декількох хвилин. Як з'ясувалося, в одній з посилок знаходився вибуховий пристрій. За словами співробітника "Нової пошти", це була пластикова пляшка 2 л з запальною рідиною, запалом і годинниковим механізмом.

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Як стало відомо, відправив посилку мешканець Нікополя за день до події. Крім того, посилки з вибухівкою він нібито відправив у Чернівці та Івано-Франківськ.

У прес-службі Управління МВС в Дніпропетровській області повідомили, що даний факт розслідується за статтею "теракт". Всі матеріали по справі передані в СБУ.