У центрі Харкова покажуть український прапор-рекордсмен

Подія відбудеться 21 жовтня на проспекті Свободи.

У Харкові на проспекті Свободи 21 жовтня розгорнуть найбільший прапор України.

За попередніми даними, його розміри складають приблизно 60 на 40 метрів, повідомляє KH.Область.Онлайн.

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Видання зазначає, що ця традиція з'явилася в 2012 році, коли в День незалежності в Києві було розгорнуто даний прапор, який з того часу і потрапив в книгу рекордів.

З того часу прапор розгортали у багатьох містах України. Зараз дійшла черга до Харкова.

Подія відбудеться на площі Свободи близько 14:00.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня, в День українського прапора у Києві розгорнули найдовший жовто-блакитний прапор.