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У центрі Харкова покажуть український прапор-рекордсмен

16:50, 19 жовтня 2018
Суспільство
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У Харкові розгорнуть український прапор-рекордсмен / фото УНІАН

За попередніми даними, його розміри складають приблизно 60 на 40 метрів, повідомляє KH.Область.Онлайн.

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Видання зазначає, що ця традиція з'явилася в 2012 році, коли в День незалежності в Києві було розгорнуто даний прапор, який з того часу і потрапив в книгу рекордів.

З того часу прапор розгортали у багатьох містах України. Зараз дійшла черга до Харкова.

Подія відбудеться на площі Свободи близько 14:00.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня, в День українського прапора у Києві розгорнули найдовший жовто-блакитний прапор.

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Теги: #Харьков#прапор України