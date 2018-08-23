У Києві розгорнули найдовший прапор України (відео)
12:31, 23 серпня 2018Суспільство
365 0
Його довжина складає 2 тисячі 700 метрів.
У Києві розгорнули рекордний прапор Україні / фото УНІАН
На Харківському масиві у Києві з нагоди святкування Дня прапора України розгорнули найдовший жовто-блакитний стяг.
Його довжина складає 2 тисячі 700 метрів: по 100 метрів за кожен рік незалежності України, йдеться у сюжеті ТСН.
Небайдужі українці вишикувалися від станції метро "Позняки" до станції "Бориспільська", тримаючи у руках жовто-блакитне полотно, замовлене благодійниками.
Після фіксації національного рекорду величезний прапор планують розрізати на менші і передати у державні установи, школи, дитсадки та інші організації.
У Києві збираються встановити рекорд та розгорнути 2700-метровий український стяг
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 серпня, уже 14 років поспіль Україна святкує День державного прапора.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter