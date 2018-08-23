У Києві розгорнули найдовший прапор України (відео)

Його довжина складає 2 тисячі 700 метрів.

На Харківському масиві у Києві з нагоди святкування Дня прапора України розгорнули найдовший жовто-блакитний стяг.

Його довжина складає 2 тисячі 700 метрів: по 100 метрів за кожен рік незалежності України, йдеться у сюжеті ТСН.

Небайдужі українці вишикувалися від станції метро "Позняки" до станції "Бориспільська", тримаючи у руках жовто-блакитне полотно, замовлене благодійниками.

Після фіксації національного рекорду величезний прапор планують розрізати на менші і передати у державні установи, школи, дитсадки та інші організації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 серпня, уже 14 років поспіль Україна святкує День державного прапора.