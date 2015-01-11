В зоні АТО активізувалися бойові дії

Про це повідомили у прес-центрі АТО.

"Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції і надалі ускладнюється. Незаконні збройні формування збільшують кількість та інтенсивність обстрілу позицій наших сил і населених пунктів Донбасу", - зазначають у штабі.

"Бойовики вже кілька днів поспіль відкривають вогонь із важкого озброєння танків, артилерії, у тому числі "Градів". Епіцентром напруженості залишається район Донецького аеропорту. З мінометів та озброєння танків бандформування протягом дня обстрілювали метеовишку та новий термінал донецького аеропорту", - сказано в повідомленні.

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Крім того, незаконні збройні формування двічі обстріляли з реактивної системи залпового вогню "Град" та мінометів населені пункти Піски та Опитне, а з протитанкових керованих ракет - Гранітне. З мінометів було обстріляно населені пункти Авдіївка та Гранітне.

На інших напрямках із гранатометів та мінометів були обстріляні населені пункти Золоте, Мирне, Орлово-Іванівка, Нікішине, Кримське, Рідкодуб, тричі Чермалик та околиці Чорнухіного.

«Поблизу Кряківки наші позиції були обстріляні з озброєння танка. А в районі населеного пункту Нікішине "працював" снайпер», - повідомили у прес-центрі АТО.

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"Незаконні збройні формування продовжують руйнувати інфраструктуру стратегічних та важливих об'єктів Донбасу. Зокрема, минулої ночі під обстріл бойовиків потрапила ТЕЦ у місті Щастя. Терористи нехтують тим, що, у випадку зупинки цієї ТЕЦ, без електропостачання залишиться велика кількість цивільного населення по обидва боки лінії розмежування", - зазначили у штабі.

Раніше УНІАН повідомляв, що через обстріли тимчасово зупинена робота кількох пунктів пропуску зони АТО.