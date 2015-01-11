Через обстріли тимчасово припинено роботу кількох пунктів пропуску з зони АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенкко.

"Через обстріли терористів СБУ тимчасово припинила пропуск осіб та транспортних засобів на наступних дорожніх напрямках: «Фащівка – Дебальцево – Артемівськ», «Горлівка – Артемівськ» (з 15:00 до 16:00); «Донецьк – Курахове», «Донецьк – Маріуполь» (з 15:30 до 16:45)", - сказав Лисенко.

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