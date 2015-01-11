У Донецьку внаслідок обстрілу на шахті імені Засядька 364 шахтарі залишилися під землею - ЗМІ

Через пошкодження знеструмлено Північний водопровідний вузол, 4 котельні, 63 трансформаторні підстанції та шахта «Засядько». Під землею зараз перебувають 364 гірники, повідомляє hromadske.tv.

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Водночас Українська правда повідомляє, що більшість шахтарів уже на поверхні: "Відновлено 62 трансформаторні підстанції, які були знеструмлені в результаті бойових дій у першій половині дня. ... Наразі піднято на поверхню 314 шахтарів, які були під землею, протягом 1,5 годин будуть підняті інші".

Раныше УНІАН повідомляв в Авдіївці кілька снарядів влучили у коксохімічний завод.