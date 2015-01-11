У Донецьку внаслідок обстрілу на шахті імені Засядька 364 шахтарі залишилися під землею - ЗМІ
21:15, 11 січня 2015Суспільство
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У Донецьку 11 січня внаслідок попадання снаряда пошкоджено підстанцію ПС "Засядька 110".
Піднято на поверхню 314 шахтарів / Фото: УНІАН
Через пошкодження знеструмлено Північний водопровідний вузол, 4 котельні, 63 трансформаторні підстанції та шахта «Засядько». Під землею зараз перебувають 364 гірники, повідомляє hromadske.tv.
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Водночас Українська правда повідомляє, що більшість шахтарів уже на поверхні: "Відновлено 62 трансформаторні підстанції, які були знеструмлені в результаті бойових дій у першій половині дня. ... Наразі піднято на поверхню 314 шахтарів, які були під землею, протягом 1,5 годин будуть підняті інші".
Раныше УНІАН повідомляв в Авдіївці кілька снарядів влучили у коксохімічний завод.
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