У центрі Житомира встановили фото загиблої зірки "Дизель шоу", люди несуть квіти

Марина Поплавська родом з Житомирщини та колись грала за місцеву команду КВК "Дівчата з Житомира".

Житомирська облдержадміністрація висловила співчуття рідним і близьким Марини Поплавської, яка загинула 20 жовтня у ДТП поблизу села Мила Київської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

"Марина Поплавська українська акторка, зірка гумористичного шоу «Дизель шоу». 20 жовтня 2018 року трагічно загинула у автокатастрофі на трасі Київ-Чоп біля села Мила, де автобус з акторами влетів у вантажівку. Світла пам'ять", - йдеться у повідомленні.

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Також у центрі Житомира на майдані Корольова сьогодні виставили траурне фото Поплавської, до якого житомиряни приносять квіти.

Як повідомляв УНІАН, на Київщині внаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою одна людина загинула, четверо травмовані.

За попередніми даними поліції, водій автобуса не впорався з керуванням, в результаті чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем.

Крім того, учасники шоу Яна Глущенко і Єгор Крутоголов госпіталізовані без загроз для життя. Решта акторів доставлені до Києва, їх здоров'ю нічого не загрожує.

Довідка УНІАН. Марина Поплавська народилася у 1972 році в місті Новоград-Волинський на Житомирщині. Після школи вступила до Житомирського державного університету. Після цього вона працювала вчителем мови та літератури. Грала у команді КВН «Дівчата з Житомира» та працювала на телебаченні.