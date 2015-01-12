Українські силовики збили під Маріуполем безпілотник бойовиків - ЗМІ

У неділю близько 21.10 в с. Новоселівка Тельманівського району українські військові збили безпілотник противника.

Про це повідомляє 0629. Повідомляється, що літальний апарат був зафіксований і збитий з зенітної установки. Читайте такожСиловики знищили ворожий безпілотник під Волновахою

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter