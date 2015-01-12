Українські силовики збили під Маріуполем безпілотник бойовиків - ЗМІ

02:50, 12 січня 2015
Суспільство
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У неділю близько 21.10 в с. Новоселівка Тельманівського району українські військові збили безпілотник противника.

/ flickr.com/vaguardpao

Про це повідомляє 0629.

Повідомляється, що літальний апарат був зафіксований і збитий з зенітної установки.

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