У Донецьку бойовики на джипі вилетіли на зустрічну смугу і врізалися в маршрутку (фото, відео)
12:44, 12 січня 2015Суспільство
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Вчора ввечері, 11 січня, на пр. Ленінський в районі цирку відбулося серйозне ДТП.
У Донецьку джип з бойовиками врізався в маршрутку / 62.ua
Очевидці повідомили, що джип з бойовиками на швидкості вилетів на зустрічну смугу і лоб в лоб зіткнувся з маршруткою, в якій були пасажири, повідомляє 62.ua.
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"Газель почала диміти і загорятися, гасили снігом і вогнегасниками, зліва стояла на шляхах (трамвайних) ще одна машина з розбитою мордою, схожа на форд фієсту", - розповіли про аварію користувачі соцмереж.
Повідомляється також, що люди, які перебували в маршрутці, отримали серйозні травми - переломи і струси.
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