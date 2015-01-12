У Донецьку бойовики на джипі вилетіли на зустрічну смугу і врізалися в маршрутку (фото, відео)

Очевидці повідомили, що джип з бойовиками на швидкості вилетів на зустрічну смугу і лоб в лоб зіткнувся з маршруткою, в якій були пасажири, повідомляє 62.ua.

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"Газель почала диміти і загорятися, гасили снігом і вогнегасниками, зліва стояла на шляхах (трамвайних) ще одна машина з розбитою мордою, схожа на форд фієсту", - розповіли про аварію користувачі соцмереж.

Повідомляється також, що люди, які перебували в маршрутці, отримали серйозні травми - переломи і струси.

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