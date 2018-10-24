Скандал зі цькуванням дівчинки через торт: з’явилась реакція адміністрації харківської школи

Заступник директора школи Світлана Кузьменко заявила, що у стінах школи "такі речі неприпустимі".

Адміністрація школи у Харкові, де стався скандал зі цькуванням дівчинки, мати якої не бажала здавати гроші на «солодкий стіл», вперше прокоментувала ситуацію.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу "Прямий".

"Ситуацію створила мати однієї з дитини, а вчителька, коли бачила ситуацію, нічого не зробила", - розповіла мати учениці.

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"Це недопустимо. У стінах школи такі речі неприпустимі. Я вважаю, що адміністрація школи та мати готові принести вибачення. Це не те, щоб некоректно, це страшно та такого не має бути", - розповіла заступник директора школи Світлана Кузьменко.

Нагадаємо, в одній із шкіл Харкова батьківський комітет 6-Б класу вирішив привітати дітей з закінченням першої чверті навчального року, купили торт, утім одну з учениць пригощати не стали, бо її батьки не здають гроші на потреби класу. Шестикласниця Діана зі школи прийшла додому ображена та у сльозах. Матері розповіла, що її обділили під час солодкого столу.

За словами матері, дитина просилася піти додому перед заходом, але вчителька її не пустила.