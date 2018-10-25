У "Дизель Шоу" зробили заяву про подальші концерти після загибелі Поплавської

В результаті ДТП загинула актриса Марина Поплавська. У зв'язку з цим "Дизель Шоу" переносить осінній тур.

Прес-служба "Дизель Шоу" звернулася з офіційним зверненням до шанувальників колективу після смертельної ДТП, в якій загинула Марина Поплавська.

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"Дизель Шоу" прийняло рішення про те, що осінній тур Very Special Original Party перенесено на початок 2019 року. Всі квитки будуть актуальні. Остаточні дати проведення концертів у містах України будуть оголошені додатково, йдеться в повідомленні Facebook.

Крім того, подробиці концерту 30 листопада в Києві "Дизель Студіо" оголосить пізніше.

"Вже цієї п'ятниці, 26 жовтня, в ефірі каналу ICTV і на Youtube-каналі "Дизель Студіо" випуск "Дизель Шоу" буде присвячений Королеві гумору", - зазначили у проекті.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня стало відомо про страшну аварію, в яку потрапив автобус з акторами "Дизель Шоу". В результаті ДТП загинула актриса Марина Поплавська. Днями стало відомо, як почуваються інші актори, які також перебували в автобусі. Багато з них отримали травми, переломи, удари, порізи. Через три дні після події на зв'язок вийшла Яна Глущенко.