У Держдепі заявили, що українці мають право на власну помісну церкву

У Держдепі також переконані, що це невід'ємне право Української православної церкви і самих українців.

У громадян України є право самостійно вирішувати свої релігійні питання, вважає посол США з питань міжнародної релігійної свободи Сем Браунбек.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Це невід'ємне право Української православної церкви і самих українців - вирішувати релігійні питання так, як годиться саме їм. Так, як вони заслуговують. Без перешкод, без будь-якого втручання ззовні. І це той шлях, який ми бачимо для Української православної церкви - ось як все повинно просуватися. Це американське розуміння, це американська позиція", - сказав Браунбек.

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11 жовтня Синод Константинопольського патріархату ухвалив історичне рішення про скасування акта про тимчасову передачу Московському патріархату Київської митрополії, створення в Києві стравропігії і визнання канонічними предстоятелів УПЦ КП і УАПЦ, що є важливою віхою на шляху надання автокефалії Української церкви.

За словами предстоятеля УПЦ КП Філарета, томос буде отримано після обрання предстоятеля патріархату на об'єднавчому соборі.