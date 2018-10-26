Філарет заявив про незворотність процесу надання автокефалії УПЦ

За його словами, українська православна церква та український народ гідні своєї незалежної церкви.

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив про незворотність процесу надання українській православній церкві автокефалії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції в Києві.

«Ми підійшли до такого часу, коли автокефальна українська церква отримала незворотній процес, тому що Вселенський патріарх твердо заявив про те, що українська православна церква, український народ гідні своєї незалежної церкви», - заявив патріарх Філарет.

Також глава УПЦ КП нагадав про рішення Синоду Вселенського патріархату про надання автокефалії українській православній церкві та відновлення свого канонічного статусу.

«Вселенський патріарх разом з Синодом відновили справедливість – зробили недієвою та недійсною анафему, яку наклали на мене московський патріарх та Архієрейський собор у 1992 році», - відзначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України. Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Довідка УНІАН. 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Петро Порошенко заявив, що він і ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православної церкви в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада прийняла постанову про підтримку звернення президента, який 22 квітня було прийнято до розгляду синод Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат прийняв рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.