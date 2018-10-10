Рішення про томос Україні ухвалять, коли настане час - член Синоду Вселенського патріархату (відео)

Він зазначив, що розмова про томос була і рішення буде ухвалене, коли настане час.

Член священного Синоду Вселенського патріархату, митрополит Австрії і екзарх Угорщини Арсеніос заявляє, що рішення про автокефалію української православної церкви буде ухвалене, «коли настане час».

Читайте такожСинод Вселенського патріархату: в УПЦ КП заявили, що питання Томосу обговорять лише після звіту екзархів

Як повідомляє радіо Свобода, він сказав про це у кулуарах засідання Синоду, яке другий день триває у Стамбулі. «Ми говорили про томос. Рішення буде ухвалене, коли настане час, але Вселенський патріархат має право ухвалювати таке рішення (про томос – ред.)», – сказав митрополит Арсеніос.

На питання щодо відносин з Російською православною церквою, яка виступає проти автокефалії української православної церкви, то Арсеніос заявив: «Ми не хочемо створювати нових проблем, але з Божою допомогою будемо діяти так, щоб усе було мирно, як Він і бажає».

Екзархи Вселенського патріарха, які у вересні перебували в Києві у межах підготовки до надання автокефалії українській православній церкві, прибули до Стамбула, де 10 жовтня будуть виступати зі звітом на засіданні Синоду.

Один із екзархів архієпископ Даниїл Памфілійський зі США у відповідь на питання про те, чи готова українська церква до об’єднання, заявив: «Думаю, що церкви в Україні готові до об’єднання, готові вже протягом 27 років, якщо не кількох століть. Коли це може статися – важко сказати. Це все, що я можу сказати на цю хвилину».

Як повідомляв УНІАН, у Стамбулі 9 жовтня почалося триденне засідання Синоду Константинопольського патріархату. Як очікується, на ньому розглянуть питання про надання томосу про автокефалію української православної церкви. Засідання відбувається за зачиненими дверима. Голова інформаційного управління УПЦ КП Євстратій Зоря зазначив, що обговорення питання томосу про автокефалію для української церкви відбудеться тільки після звіту екзархів Вселенського патріарха в Стамбулі.