У Львові створюють перший муніципальний велопрокат

Над ідеєю створення муніципального прокату у Львові працювали 3 компані - 2 з яких українські і одна німецька. У свою чергу Львівська міська рада пообіцяла взяти на себе вирішення бюрократичних питань, повідомляє INSIDER.

Автори ідеї виграли грант від німецького фонду GIZ, і вона отримала шанс на реалізацію. "За умовами гранту GIZ частково закриває питання обладнання, а гроші на оперування і розвиток мережі ми повинні знайти в Україні. На сьогодні нам потрібно вкласти в проект 155 тис. євро, щоб запустити систему з п'яти перших станцій, 55 велосипедів і 70 паркомісць", - кажуть автори ідеї.

Передбачається, що перші 5 станцій велопрокату відкриються у Львові вже влітку, а зараз автори ідеї проводять опитування серед львів'ян, дізнаючись де повинні розміщуватися ці станції. "Після опитування ми подамо у Львівську міськраду заявки на місця, де будуть встановлені станції", - зазначили автори ініціативи.

У наступному році у Львові, при хорошому фінансуванні буде встановлено ще 20 точок прокату, а кінцева мета проекту близько 50-60 таких станцій до 2019 року. Таким чином, кататися можна буде по всьому місту.